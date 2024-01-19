Минюст опубликовал обновленный список иноагентов

Минюст России обновил перечень иностранных агентов. С 19 января 2024 года в него включены: смоленский политик Владислав Живица, блогер Владислав Олейник, журналистка Лола Тагаева, активистка Евгения Чирикова, социолог Григорий Юдин, лекторий «Живое слово», а также «Комитет ингушской независимости», следует из сообщения ведомства.

По данным министерства, Живица, Тагаева и Юдин выступали против специальной военной операции на Украине.

Олейник распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России, говорится в сообщении.

Чирикова, по информации министерства, участвовала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ.

Лекторий «Живое слово» распространял недостоверную информацию о политике властей.

«Комитет ингушской независимости» призывал к действиям, которые могли привести к нарушению территориальной целостности РФ.

При этом из реестра в связи с ликвидацией исключено некоммерческое партнерство «Институт развития прессы – Сибирь».

До этого Николая Соболева (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали за отсутствие плашки иноагента.

Ранее сообщалось, что шоумена Гудкова могут признать иноагентом по просьбе активистов.