Лидеры ЕС захотели сделать Европу «сильным игроком»

Лидеры ЕС готовятся к «насыщенной неделе», в течение которое европейские лидеры обсудят «сложнейшие вопросы» и будут выяснять, как сделать Европу «сильным глобальным игроком» в мире, который становится «все более безжалостным». Об этом пишет европейское издание Politico.

Издание отмечает, что на неделе с 9 по 15 февраля лидеры будут обсуждать повышение экономической конкурентоспособности ЕС, снижение зависимости от США и помощь Украине. По словам бывшего премьер-министра Италии Энрико Летта, ближайшие дни покажут, сможет ли Европа «переломить ситуацию и стать по-настоящему единой, полностью зрелой и независимой».

А именно в среду, 11 февраля, пройдет встреча министров обороны стран ЕС, посвященная поддержке Украины. На четверг, 12 февраля, запланирован саммит ЕС, где лидеры будут обсуждать экономические вопросы и решать судьбу торгового соглашения с США. А в пятницу, 13 февраля стартует Мюнхенская конференция по безопасности, где политики обсудят Украину и будущее отношений с США. Politico пишет, что «всех будет волновать вопрос: есть ли у ЕС хоть какая-то надежда встать на ноги без помощи Вашингтона?».

«К концу недели ответов на эти важные вопросы может и не быть, но лидеры ЕС, по крайней мере, надеются определить, как будут развиваться события дальше», — подчеркнуло издание.

Газета The Guardian написала о том, что в докладе, подготовленном к Мюнхенской конференции, Трампа обвинили в «жажде разрушения», авторитаризме и симпатиях к президенту России Владимиру Путину. Также в докладе сказано, что США «отошли от либеральных принципов». Издание отметило, что на Мюнхенской конференции со стороны США будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и делегация Конгресса США. Также СМИ писали, что на конференцию приедет глава нацразведки США Тулси Габбард.

Ранее на Западе высказались о финансовых проблемах Евросоюза.