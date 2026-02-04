Названа главная цель Украины на переговорах в Абу-Даби

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского об изменении подхода Киева к переговорам по решению конфликта на Украине может свидетельствовать о стремлении затянуть конфликт. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Если исходить из того, что цель Зеленского затянуть конфликт и не допустить прекращения этой войны, по крайней мере в ближайшее время, то я понимаю так, что задача этой делегации будет участвовать в этих переговорах, но при этом саботировать все решения, которые могут привести к завершению [конфликта]», — отметил украинский политик.

Килинкаров обратил внимание на то, что Зеленский был «не в теме» договоренности между Россией и США по энергетическому перемирию.

«Он не знал даже, с какого дня и как договорились США и Россия в отношении энергетического перемирия, (президент Дональд. – «Газета.Ru») Трамп ему сегодня ответил, что Путин сдержал свое слово», — подчеркнул собеседник.

Экс-депутат Рады добавил, что на фоне изменения подхода Киева к переговорам с Россией и США в украинской делегации все же есть представители, ориентированные на диалог с Москвой. Это, с точки зрения Килинкарова, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, а также «отчасти» глава офиса Зеленского Кирилл Буданов.

«Все остальные – это люди, которые так или иначе находятся под прямым подчинением Зеленского и настроены будут так, как скажет им Зеленский. Если будет команда саботировать какие-то решения или препятствовать урегулированию конфликта, конечно, они будут себя так ввести и затягивать этот процесс», — заключил экс-нардеп.

Стремление Киева саботировать мирный процесс, указал собеседник, связано со стратегией Украины не допустить до промежуточных выборов в США в ноябре 2026 года успешной реализации планов Штатов по решению конфликта. Эта стратегия направлена на то, чтобы «показать, что Трамп неуспешен на этом треке, его авторитета влияния не хватает для того, чтобы повлиять на стороны».

Зеленский после массированной атаки российских войск на объекты энергетики в ночь на 3 февраля анонсировал изменения в работе украинских переговорщиков. По его мнению, Москва нарушила энергетическое перемирие. Однако в Кремле подчеркивали, что Вашингтон просил воздержаться от ударов по Украине только до 1 февраля.

