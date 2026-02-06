В Госдуме назвали причину покушения на генерала Алексеева

Депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал попытку покушения на первого замначальника ГРУ, генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. По словам парламентария, военнослужащий является ключевой фигурой для России, поэтому и стал целью противника.

«На мой взгляд, это один из лучших, если не лучший, на сегодняшний день военачальник российской армии. Для меня это старший товарищ и друг», — сказал Бородай.

Он добавил, что практика террора от Киева продолжается, противник по-прежнему верен своим методам.

Покушение на Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве. Неизвестный трижды выстрелил генералу в спину, когда он вышел из своей квартиры. Соседи вызвали медиков, после чего пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, весь этаж был залит кровью. Сейчас ведется розыск стрелявшего. В Кремле подчеркнули, что президент России Владимир Путин получает всю информацию о ходе расследования. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

