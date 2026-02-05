Политолог объяснил, почему «морозное перемирие» стало мини-победой России

Недавнее энергетическое перемирие между Россией и Украиной стало мини-победой Москвы. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт, политолог Андрей Клинцевич.

«Во-первых, рухнул, как Берлинская стена, нарратив о том, что русские удары вообще не наносят никакого вреда. О том, что якобы 99% ракет сбивается. Что там, мол, гиперзвуковые «Цирконы» русские пускают из Крыма? Да, наши Patriot, дескать, все это перехватывают. Оказалось, не так», — обратил внимание специалист.

Кроме того, по его словам, президенту США Дональду Трампу с политической точки зрения пришлось пойти на беспрецедентный шаг: обратиться с просьбой к Москве о приостановке ударов по украинской энергетике.

Клинцевич также выразил уверенность, что Вашингтон, в качестве платы за перемирие, пошел на какие-либо решения, выгодные для РФ.

Накануне Трамп заявил, что президент России Владимир Путин сдержал свое слово, и в течение недели Вооруженные силы РФ не наносили ударов по украинским городам.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский после атаки российских войск на объекты энергетики в ночь на 3 февраля обвинил Москву в якобы нарушении энергетического перемирия. По его словам, РФ воспользовалась предложением Соединенных Штатов о кратковременной паузе в ударах «не для того, чтобы поддержать дипломатию», а чтобы «накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал лучший сценарий для усиления переговорных позиций России.