В Румынии стартовали повторные выборы президента страны. Открылись почти 19 тыс. избирательных участков.

Повторные выборы были назначены после того, как Конституционный суд в начале декабря прошлого года отменил результаты первого тура выборов, в котором лидировали независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава либерал-прогрессивной партии «Союз спасения румын» Елена Ласкони. Причиной отмены стало появление информации о нарушениях во время выборов. Заседание, на котором рассматривался этот вопрос, продолжалось пять часов.

Для участия в выборах зарегистрировались 11 кандидатов, включая как представителей политических партий, так и независимых кандидатов. В числе претендентов на пост президента — Джордже Антонеску от Альянса «Румыния вперед», Елена Ласкони от «Союза спасения румын», Сильвиу Предою (Национальная лига действия), Джордже Симион (Альянс за единство румын) и другие. Для победы кандидату необходимо набрать 50% голосов плюс один. Если победитель не определится в первом туре, второй тур состоится 18 мая.

Центральное избирательное бюро отклонило участие Кэлина Джорджеску в выборах. Румынские источники называют Джорджеску сторонником России. Он одержал победу в первом туре президентских выборов, набрав 22,94% голосов.

До этого сенатор парламента Румынии и лидер партии «S.O.S. Румыния» Диана Шошоакэ призвала президента США Дональда Трампа не признавать легитимность предстоящих президентских выборов в Румынии, так как некоторых кандидатов не допустили до электорального процесса.

Ранее Джорджеску заявил о желании НАТО начать третью мировую войну из Румынии.