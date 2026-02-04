TikTok: Россия не вмешивалась в выборы в Румынии в 2024 году

Администрация TikTok не обнаружила доказательств вмешательства РФ в выборы в Румынии в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад по итогам расследования юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

«В документах для Еврокомиссии, которая использовала неоднократные заявления о вмешательстве России для расследования практики модерации контента в TikTok, соцсеть заявила, что не нашла и не получала никаких доказательств скоординированной сети из 25 тыс. аккаунтов, связанных с кампанией [оппозиционного кандидата Кэлина] Джорджеску», — говорится в сообщении.

Президентские выборы в Румынии, прошедшие в 2024 и в 2025 годах, сопровождались скандалами. Во время выборов в стране были приняты «наиболее агрессивные цензурные меры».

Авторы доклада не исключают, что кампания по обвинению России могла финансироваться другой политической партией внутри самой страны.

В ноябре 2025 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы стремится вернуть свое влияние на республику путем размещения лояльных людей на ключевые государственные должности в стране.

По словам главы государства, Россия якобы стремится использовать Молдавию против Украины, Румынии и других стран региона. В случае «установления контроля» республика может стать «серой зоной», предупредила Санду.

Ранее на Украине захотели демилитаризации Приднестровья.