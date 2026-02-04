Названо место проведения второго раунда переговоров по Украине в Абу-Даби

РИА: второй раунд переговоров в Абу-Даби проходит там же, где и первый

Второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби проходит на той же площадке, что и первая встреча — во дворце Каср аш-Шати. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Журналисты отмечали, что эта резиденция закрыта для посещений. Она не нанесена на карты и используется для важных дипломатических встреч.

В среду и четверг, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби проходит второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. В западных СМИ считают, что предстоящие встречи могут быть «более многообещающими» и дать шанс окончить конфликт уже весной. При этом накануне встреч президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поменяет подход к переговорам в связи с атаками по энергетической инфраструктуре. Каким будет второй раунд переговоров в ОАЭ — в материале «Газеты.Ru».

Как написала газета Politico со ссылкой на эксперта по внешней политике из Республиканской партии США, который консультировал офис Зеленского, российские переговорщики на встречах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с уважением относятся к представителям Украины. Источник пояснил, что члены делегации России видят в украинцах людей, осознающих реальность и готовых к компромиссам.

