Лидер КНР пригласил Путина на саммита форума АТЭС

Лидер КНР Си Цзиньпин пригласил российского президента Владимира Путина принять участие в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время брифинга.

Форум пройдет в ноябре этого года в китайском городе Шэньчжэнь.

Ушаков также сообщал, что Путин уже принял предложение китайского лидера посетить его страну во второй половине года. Сроки визита будут согласованы позже.

4 февраля Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. Во время беседы российский лидер обратил внимание, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором в условиях нарастающей турбулентности в мире. Как он сказал, РФ готова продолжать самую тесную координацию с КНР как в рамках двустороннего сотрудничества, так и в международных организациях.

Помимо всего прочего, Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за введение безвизового режима для граждан РФ.

