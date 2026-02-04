Стало известно, зачем Шойгу летал в КНР

Шойгу в ходе поездки в КНР обсуждал подготовку переговоров Путина и Си Цзиньпина

Основная цель поездки секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в КНР заключалась в подготовке переговоров российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.

В заявлении отмечается, что Шойгу посетил Китай по поручению Путина.

«В ходе контактов с главой МИД КНР Ван И обсуждались вопросы двусторонних отношений, международной и региональной безопасности, подготовка контактов на высшем уровне. Основной целью визита Сергея Шойгу в КНР была подготовка встречи <...> Владимира Путина и <...> Си Цзиньпина <...> в формате видеоконференции», — рассказали в пресс-службе.

Секретарь СБ РФ посетил китайскую столицу 1 февраля.

4 февраля Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. Во время беседы российский лидер обратил внимание, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором в условиях нарастающей турбулентности в мире. Как он сказал, РФ готова продолжать самую тесную координацию с КНР как в рамках двустороннего сотрудничества, так и в международных организациях.

Ранее в КНР выразили готовность укреплять стратегическое сотрудничество с РФ.