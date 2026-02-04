В Сирию прибыла российская делегация во главе с замминистра обороны

В Дамаск прибыла российская делегация во главе с замминистра обороны Евкуровым

Российская делегация во главе с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым прибыла в сирийскую столицу Дамаск. Об этом сообщает РИА Новости.

«Глава генерального штаба генерал-майор Али ан-Наасан встретил в Дамаске заместителя министра обороны Российской Федерации Юнус-Бека Евкурова и сопровождающую его делегацию», — сообщили в министерстве обороны Сирии.

28 января президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа посетил Москву, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

В ходе беседы глава государства сообщил, что представители строительного сектора РФ готовы принять участие в восстановлении Сирии.

Кроме того, Путин отметил, что Москва наблюдала за усилиями временного сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа по восстановлению территориальной целостности страны.

Ранее временный президент Сирии отменил визит в Германию.