Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

В Сирию прибыла российская делегация во главе с замминистра обороны

В Дамаск прибыла российская делегация во главе с замминистра обороны Евкуровым
Вадим Савитский/Министерство обороны Российской Федерации

Российская делегация во главе с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым прибыла в сирийскую столицу Дамаск. Об этом сообщает РИА Новости.

«Глава генерального штаба генерал-майор Али ан-Наасан встретил в Дамаске заместителя министра обороны Российской Федерации Юнус-Бека Евкурова и сопровождающую его делегацию», — сообщили в министерстве обороны Сирии.

28 января президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа посетил Москву, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

В ходе беседы глава государства сообщил, что представители строительного сектора РФ готовы принять участие в восстановлении Сирии.

Кроме того, Путин отметил, что Москва наблюдала за усилиями временного сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа по восстановлению территориальной целостности страны.

Ранее временный президент Сирии отменил визит в Германию.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!