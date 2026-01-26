Размер шрифта
Политика

Глава МО ФРГ словом «отчаяние» оценил выступление Зеленского в Давосе

Глава МО ФРГ Писториус счел отчаянным выступление Зеленского на форуме в Давосе
Heiko Becker/Reuters

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе было отчаянным. Такую оценку дал министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ARD.

«Зеленский говорит от отчаяния, как лидер страны, находящейся в крайне тяжелом положении», — сказал Писториус.

При этом он поддержал позицию Зеленского относительно того, что Европа может и должна делать больше для поддержки Украины.

Выступая на форуме в Давосе Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить. Также президент Украины заявил, что «каждый Виктор, живущий на деньги Европы и в то время пытающийся продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник». СМИ пояснили, что под Виктором Зеленским имел в виду Виктора Орбана.

Кроме того, глава государства выразил уверенность, что большинство лидеров европейских стран не знают, как действовать на фоне притязаний США на Гренландию.

Ранее врач-психотерапевт проанализировал поведение Зеленского на ВЭФ в Давосе.
 
