Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Политика

Каллас высказалась о создании европейской армии вне НАТО

Каллас исключила создание армии Евросоюза вне НАТО
Liesa Johannssen/Reuters

Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила возможность создания армии Европейского союза, которая бы дублировала НАТО. Об этом она заявила по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза, отвечая на вопрос украинских журналистов о возможности создания европейской армии, костяком которой «стали бы Вооруженные силы Украины», передает ТАСС.

Она отметила, что у каждой страны ЕС уже есть армия. Каллас подчеркнула, что 23 страны организации входят в структуру Североатлантического альянса.

«Военнослужащие должны иметь четкую структуру командования, кто подчиняется кому. Если мы будем создавать параллельные структуры — это запутает всю картину», — сказала дипломат.

Она призналась, что «не может представить», что будет создана отдельная европейская армия.

28 января Каллас заявила о необходимости срочно изменить подход ЕС к безопасности и взять на себя большую ответственность за собственную оборону. По ее словам, доверие Европы к США как партнеру по безопасности пошатнулось после неоднократных заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о пересмотре обязательств по НАТО, а также угрозы взять под контроль Гренландию.

Ранее генсек НАТО признал, что Европа не справится без США.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!