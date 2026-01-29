Каллас высказалась о создании европейской армии вне НАТО

Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила возможность создания армии Европейского союза, которая бы дублировала НАТО. Об этом она заявила по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза, отвечая на вопрос украинских журналистов о возможности создания европейской армии, костяком которой «стали бы Вооруженные силы Украины», передает ТАСС.

Она отметила, что у каждой страны ЕС уже есть армия. Каллас подчеркнула, что 23 страны организации входят в структуру Североатлантического альянса.

«Военнослужащие должны иметь четкую структуру командования, кто подчиняется кому. Если мы будем создавать параллельные структуры — это запутает всю картину», — сказала дипломат.

Она призналась, что «не может представить», что будет создана отдельная европейская армия.

28 января Каллас заявила о необходимости срочно изменить подход ЕС к безопасности и взять на себя большую ответственность за собственную оборону. По ее словам, доверие Европы к США как партнеру по безопасности пошатнулось после неоднократных заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о пересмотре обязательств по НАТО, а также угрозы взять под контроль Гренландию.

Ранее генсек НАТО признал, что Европа не справится без США.