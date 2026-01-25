Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Песков заявил об отказе РФ разговаривать с Каллас

Песков: ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас
Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает очевидным, что ни Москва, ни Вашингтон никогда ничего не будут обсуждать с главой евродипломатии Каей Каллас. Его слова приводит Telegram-канал «Вести».

В интервью журналисту Павлу Зарубину Песков отметил, что сегодня в Европе наблюдается «вырождение политиков». По его мнению, те из них, что сегодня находятся у власти, некомпетентны.

«Ну, смотрите, как можно что-то обсуждать с Каей Каллас. Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно», — добавил представитель Кремля.

По его словам, остается только ждать, когда Каллас уйдет со своего поста.

18 января Каллас написала в соцсети Х пост, в котором призвала США решать связанные с Гренландией вопросы внутри НАТО. Она заявила, что спор по поводу острова не должен отвлекать страны Запада от «главной задачи» — помочь закончить военные действия на Украине. Каллас указала на то, что заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах в отношении европейских стран на руку только Китаю и России.

Ранее профайлер оценил психологический портрет Каи Каллас.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27703591_rnd_2",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+