Песков заявил об отказе РФ разговаривать с Каллас

Песков: ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает очевидным, что ни Москва, ни Вашингтон никогда ничего не будут обсуждать с главой евродипломатии Каей Каллас. Его слова приводит Telegram-канал «Вести».

В интервью журналисту Павлу Зарубину Песков отметил, что сегодня в Европе наблюдается «вырождение политиков». По его мнению, те из них, что сегодня находятся у власти, некомпетентны.

«Ну, смотрите, как можно что-то обсуждать с Каей Каллас. Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно», — добавил представитель Кремля.

По его словам, остается только ждать, когда Каллас уйдет со своего поста.

18 января Каллас написала в соцсети Х пост, в котором призвала США решать связанные с Гренландией вопросы внутри НАТО. Она заявила, что спор по поводу острова не должен отвлекать страны Запада от «главной задачи» — помочь закончить военные действия на Украине. Каллас указала на то, что заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах в отношении европейских стран на руку только Китаю и России.

