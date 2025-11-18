На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фон дер Ляйен нажила себе недоброжелательницу в руководстве ЕС

Euractiv: Каллас находится в натянутых отношениях с фон дер Ляйен
true
true
true
close
vonderleyen/X

Глава европейской дипломатии Кая Каллас находится в натянутых отношениях с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает издание Euractiv.

Журналистам стало известно, что противоречия между европейскими чиновницами возникли после того, как глава ЕК решила помешать Каллас вернуть бывшего генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Сельмайра в Европейскую службу внешних связей. Эта ситуация, по данным издания, породила противоречия в руководстве ЕС.

В ответ на это Каллас выступила против плана фон дер Ляйен по созданию новой разведывательной службы ЕК. По ее мнению, это будет дублировать уже существующую работу, запутает разведслужбы и перегрузит и без того скудные ресурсы.

О том, что Каллас не смогла вернуть в Брюссель Мартина Зельмайра, которого называют «главным врагом» фон дер Ляйен, сообщала газета Politico в начале ноября. Отмечается, что Каллас хотела назначить Зельмайра своим ближайшим советником, что способствовало бы укреплению ее власти в ЕС, однако несогласие с этим выбором со стороны главы Еврокомиссии ударило по его кандидатуре. Из-за этого Зельмайр остался послом Евросоюза в Ватикане, а Каллас потерпела неудачу в схватке за влияние.

По данным Politico, в случае назначения Зельмайр стал бы своего рода «монстром под кроватью» для главы ЕК. Но в действительности, как говорится в статье, он был бы таким же «монстром» и для Каллас.

Ранее Орбан придумал прозвище главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

