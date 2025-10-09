На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европарламенте не поддержали два вотума недоверия главе ЕК

Депутаты Европарламента не поддержали два вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен
true
true
true
close
vonderleyen/X

Большинство депутатов Европейского парламента не поддержали два вотума недоверия главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, внесенные группами «Патриоты за Европу» и «Левые», трансляция велась на сайте ЕК.

В Европарламенте 720 депутатов. За вотум недоверия, внесенный «патриотами за Европу», проголосовали 179 парламентариев, 378 выступили против и 37 воздержались от голосования.

За вотум недоверия, внесенный «левыми», проголосовали 133 депутатов, 383 выступили против и 78 воздержались.

Издание Politico писало, что вотумы недоверия к руководству Европейского союза, в частности фон дер Ляйен, могут стать рутиной для европейских политиков. По словам анонимного депутата Европарламента, «предстоит еще много голосований, которые станут испытанием для лидерских качеств» главы ЕК.

Экс-советник НАТО и полковник ВС Швейцарии в отставке Жак Бо высказал мнение, что проблемы в странах Евросоюза обостряются не из-за России, а по вине главы Еврокомиссии.

Ранее СМИ заметили смягчение жесткой риторики фон дер Ляйен по одной причине.

