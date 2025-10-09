Депутаты Европарламента не поддержали два вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Большинство депутатов Европейского парламента не поддержали два вотума недоверия главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, внесенные группами «Патриоты за Европу» и «Левые», трансляция велась на сайте ЕК.

В Европарламенте 720 депутатов. За вотум недоверия, внесенный «патриотами за Европу», проголосовали 179 парламентариев, 378 выступили против и 37 воздержались от голосования.

За вотум недоверия, внесенный «левыми», проголосовали 133 депутатов, 383 выступили против и 78 воздержались.

Издание Politico писало, что вотумы недоверия к руководству Европейского союза, в частности фон дер Ляйен, могут стать рутиной для европейских политиков. По словам анонимного депутата Европарламента, «предстоит еще много голосований, которые станут испытанием для лидерских качеств» главы ЕК.

Экс-советник НАТО и полковник ВС Швейцарии в отставке Жак Бо высказал мнение, что проблемы в странах Евросоюза обостряются не из-за России, а по вине главы Еврокомиссии.

Ранее СМИ заметили смягчение жесткой риторики фон дер Ляйен по одной причине.