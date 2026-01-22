Размер шрифта
Трамп увидел значительный прогресс в урегулировании на Украине

Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Denis Balibouse/Reuters

В процессе по урегулированию конфликта на Украине наметился большой прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на церемонии учреждения «Совета мира» в Давосе, пишет РИА Новости.

«Мы проводим встречи и, на наш взгляд, делаем большой прогресс», — сказал американский лидер.

Он добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского конфликта «в довольно скором времени». Трамп напомнил, что США уже урегулировали восемь конфликтом, и выразил уверенность, что скоро будет завершен еще один.

Глава Белого дома отметил, что изначально считал, что достичь мира на Украине будет просто. Однако на практике этот конфликт оказался самым сложным, заявил он.

21 января, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, Трамп сказал, что мирное соглашение хотят заключить как Россия, так и Украина. Вместе с тем американский лидер отметил, что если они этого не сделают, то «будут глупцами». Кроме того, президент США повторил свою мысль, что когда Россия бывает готова к урегулированию конфликта, Украина оказывается не готова, и наоборот. Он повторил и другую свою мысль, которую неоднократно озвучивал, что конфликт осложняет взаимная неприязнь между президентами РФ и Украины.

Ранее Путин согласился, что конфликт на Украине не начался бы при президентстве Трампа.

