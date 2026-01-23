Размер шрифта
На Западе отметили панику Зеленского в Давосе

Аналитик Кошкович: выступление Зеленского в Давосе показало его панику
Olivier Hoslet/AP

Выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе показало его панику. Об этом на своей странице в соцсети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Зеленский небрежно угрожает Орбану. Это говорит не только об отсутствии хороших манер, но и о панике», — отметил он в своей публикации.

По словам Кошковича, поведение главы киевского режима является крайне неэтичным вмешательством в венгерские выборы.

«Зеленский знает, что если его приятелям в Брюсселе не удастся выдвинуть выбранных ими кандидатов в Венгрии, ему конец», — заключил он.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января, Зеленский заявил, что «каждый Виктор, живущий на деньги Европы и в то же время пытающийся продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник». СМИ пояснили, что под Виктором Зеленским имел в виду Виктора Орбана.

В ответ венгерский премьер написал, что, несмотря на «тщательно подобранные» оскорбления Зеленского, Венгрия продолжит снабжать Украину электроэнергией и топливом, а также помогать украинским беженцам. Также венгерский премьер подчеркнул, что не сможет прийти к взаимопониманию с Зеленским.

Ранее Зеленский критиковал Орбана за политику и влияние на европейские интересы.

