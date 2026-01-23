В Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры РФ, США и Украины

Трехсторонние переговоры делегаций РФ, США и Украины стартовали в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Как отметили журналисты, пока неизвестно, находятся ли российские и украинские переговорщики в одном помещении.

23 января в Абу-Даби проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Москва напряженно готовилась к переговорам с Киевом и Вашингтоном. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, делегацию страны на переговорах в ОАЭ возглавил начальник Главного управления Генерального штаба армии Игорь Костюков. Кроме того, в группу переговорщиков включили разных представителей руководства российского министерства обороны.

Политолог и эксперт Фонда Валдай Андрей Кортунов предположил, что на трехсторонней встрече будут затронуты важные вопросы военно-технического и экономического характера. Он не исключил, что представители трех государств обсудят возможность отказа от нанесения ударов по энергетической инфраструктуре. Также политолог обратил внимание, что в Абу-Даби должна состояться отдельная встреча специального представителя президента РФ Кирилла Дмитриева и специального посланника американского лидера Стивена Уиткоффа.

Ранее Ушаков рассказал об инструкциях Путина для делегации РФ в Абу-Даби.