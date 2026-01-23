В России назвали главные темы предстоящей в ОАЭ встречи

Политолог Кортунов: в ОАЭ могут обсудить отказ от ударов по энергетическим объектам

На трехсторонних переговорах России, США и Украины в ОАЭ могут быть затронуты важные вопросы военно-технического и экономического характера. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, эксперт Фонда Валдай Андрей Кортунов.

«Если судить по составу российской делегации, которая направляется в Эмираты, то можно предположить, что главной темой обсуждения будут военно-технические вопросы, связанные с деэскалацией конфликта. Не исключено, что будет поднят вопрос отказа от нанесения ударов по энергетической инфраструктуре сторон», — сказал политолог.

Он напомнил, что Россия уже вводила в одностороннем порядке подобный мораторий сроком на один месяц, который не был поддержан украинской стороной.

«Кроме того, известно, что отдельно пройдет встреча спецпосланника президента России Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Это означает, что будут обсуждены и вопросы экономического сотрудничества. В частности, это могут быть вопросы, связанные с обещанным миллиардом долларов для «Совета мира» Трампа, перспективами российского участия в постконфликтном восстановлении Украины и вообще территорий, затронутых конфликтом», — заключил Кортунов.

По итогам ночной встречи американской делегации с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле стороны договорились о продолжении контактов. В пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности.

