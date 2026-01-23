Размер шрифта
СМИ раскрыли, как Трамп отправил НАТО «в реанимацию»

Politico: из-за ситуации с Гренландией НАТО попало в реанимацию
Ситуация вокруг притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию привела к тому, что НАТО фактически оказалось в реанимации. Об этом пишет газета Politico.

Как отмечается в материале, суть Североатлантического альянса заключается в предоставлении защиты. Однако если такие обещания не выглядят убедительными, то мощь военного блока ослабевает.

Politico приводит слова неназванного дипломата, который заявил, что высказывания администрации Дональда Трампа относительно Гренландии «уже поместили альянс в реанимацию».

22 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство готово обсуждать с Соединенными Штатами вопросы безопасности в Арктике, однако не допустит нарушения своих «красных линий» в вопросе о Гренландии.

В этот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом. Также американский лидер заявил, что сейчас проходят «переговоры о деталях», и соглашение якобы подразумевает «полный доступ» США к Гренландии, без «временных ограничений».

Ранее Мерц пообещал защитить Гренландию от России.

