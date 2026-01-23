Посол рассказал, может ли наступить мир после встречи России, США и Украины

Посол Долгов: переговоры в Абу-Даби будут успешными, если Штаты надавят на Киев

Итоги предстоящей 23 января трехсторонней встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби по вопросам безопасности будут зависеть от того, насколько Вашингтон готов надавить на Киев по вопросу решения украинского кризиса. Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

«В первую очередь посмотрим, насколько американцы смогут надавить на них (украинцев. – «Газета.Ru»). От этого и будут зависеть перспективы», — подчеркнул дипломат.

Долгов отметил, что в любом случае Москве, Вашингтону и Киеву будет полезно обсудить ряд вопросов, связанных с безопасностью и решением украинского конфликта, российская сторона «никогда не уклонялась от диалога».

Как напомнил собеседник, именно Украина и поддерживающие ее европейские страны отказываются от реальных переговоров по обеспечению мира.

«Вопрос, к чему готов реально киевский режим сейчас и его европейские спонсоры. Вот об этом, собственно, речь идет, к чему они готовы, готовы ли они к началу реального урегулирования? Я думаю, в ближайшее время мы это увидим», — заявил посол.

По словам Долгова, Россия продолжает работу по обеспечению своих интересов. На данном этапе эта работа проводится «в военной плоскости», поскольку на урегулирование другая сторона не идет.

Переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией – спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером – завершились в ночь на 23 января. Как сообщал Кремль, переговоры продлились более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате, без заявлений для прессы и без итоговых документов.

По итогам встречи Ушаков заявил, что переговоры носили «предельно откровенный и доверительный характер». Стороны подробно обсудили ключевые вопросы международной повестки, включая урегулирование конфликта на Украине, а также дальнейшие форматы диалога между Москвой и Вашингтоном.

Первая встреча трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по безопасности пройдет 23 января в Абу-Даби в ОАЭ.

