В России объяснили, зачем вступать в создаваемый Трампом «Совет мира»

Политолог Блохин: Россия может вступить в Совет мира, чтобы улучшить связи с США

Президент США Дональд Трамп создает «Совет мира», чтобы возглавить формирование многополярного мира, в идеале желая заменить ООН. Россия может вступить в эту международную структуру, чтобы улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Константин Блохин.

«Скорее всего, наши пошли лишь на это (членство в «Совете мира». — «Газета.Ru») для того, чтобы улучшить российско-американские отношения», — подчеркнул эксперт.

По мнению Блохина, «Совет мира» — это попытка президента США Дональда Трампа «оседлать и контролировать» формирование многополярного мира. Аналитик отметил, что на сегодняшний день есть два типа международных организаций: «западный междусобойчик» (G7, НАТО) и организации стран, куда входят государства глобального Юга (БРИКС, ШОС).

Это указывает на то, что идет «фрагментация мира», заявил Блохин, отметив, что именно поэтому Трамп и создает организацию под контролем США.

«В идеале он (Трамп. – «Газета.Ru») хочет заменить ООН, но мне кажется, что легче реформировать ООН, чем создавать новую организацию», — подытожил собеседник.

Президент Владимир Путин заявил, что Москве было предложено присоединиться к «Совету мира». Министерство иностранных дел России изучит соответствующие документы, проконсультируется с зарубежными партнерами, и после этого будет вынесено решение.

По мнению России, главное — чтобы принятые решения способствовали долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе резолюций ООН и с учетом интересов палестинцев. Уже сейчас, даже до определения участия в «Совете мира», Россия готова направить организациям миллиард долларов из замороженных активов, оставшихся со времен предыдущей американской администрации, подчеркнул Путин.

