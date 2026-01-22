Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

В России объяснили, зачем вступать в создаваемый Трампом «Совет мира»

Политолог Блохин: Россия может вступить в Совет мира, чтобы улучшить связи с США
Photo Agency/Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп создает «Совет мира», чтобы возглавить формирование многополярного мира, в идеале желая заменить ООН. Россия может вступить в эту международную структуру, чтобы улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Константин Блохин.

«Скорее всего, наши пошли лишь на это (членство в «Совете мира». — «Газета.Ru») для того, чтобы улучшить российско-американские отношения», — подчеркнул эксперт.

По мнению Блохина, «Совет мира» — это попытка президента США Дональда Трампа «оседлать и контролировать» формирование многополярного мира. Аналитик отметил, что на сегодняшний день есть два типа международных организаций: «западный междусобойчик» (G7, НАТО) и организации стран, куда входят государства глобального Юга (БРИКС, ШОС).

Это указывает на то, что идет «фрагментация мира», заявил Блохин, отметив, что именно поэтому Трамп и создает организацию под контролем США.

«В идеале он (Трамп. – «Газета.Ru») хочет заменить ООН, но мне кажется, что легче реформировать ООН, чем создавать новую организацию», — подытожил собеседник.

Президент Владимир Путин заявил, что Москве было предложено присоединиться к «Совету мира». Министерство иностранных дел России изучит соответствующие документы, проконсультируется с зарубежными партнерами, и после этого будет вынесено решение.

По мнению России, главное — чтобы принятые решения способствовали долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе резолюций ООН и с учетом интересов палестинцев. Уже сейчас, даже до определения участия в «Совете мира», Россия готова направить организациям миллиард долларов из замороженных активов, оставшихся со времен предыдущей американской администрации, подчеркнул Путин.

Ранее одна страна отказалась платить миллиард долларов за членство в «Совете мира».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27681175_rnd_7",
    "video_id": "record::7efb2c89-177d-4af3-9b47-e1cdb6a7b9a4"
}
 
Теперь вы знаете
Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на нас?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+