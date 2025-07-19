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В США дали неожиданный совет Белому дому по поводу синяков у Трампа

Журналист Уильямс предложил Трампу заменить рукопожатия из-за синяков
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Американский журналист Ноэль Уильямс прокомментировал заявление пресс-службы Белого дома, в котором синяки на руках у президента Дональда Трампа объяснялись частыми рукопожатиями, и предложил рассмотреть альтернативные формы приветствия. Об этом пишет РИА Новости.

Уильямс отметил, что руководителю протокола Монике Кроули следует уделять особое внимание этикету и, возможно, отдавать предпочтение другим техникам приветствия.

Он предложил ограничить использование рукопожатий торжественными церемониями, встречами с «важными фигурами» или ситуациями, когда требуется скрепить сделку.

В своей статье Уильямс иронично отметил, что во время встречи с таким надменным человеком, как французский лидер Эммануэль Макрон, для Трампа важно доминировать, используя рукопожатие как доминантный жест. Он предположил, что такие рукопожатия могут усугубить состояние президента, но «это стоило бы того, чтобы показать этому высокомерному французскому коротышке, кто здесь главный».

Затем Уильямс в шутку предложил Трампу использовать подходящий жест для демонстрации презрения к «слабоумным демократам, которые не заслуживают рукопожатия». Он заключил, что хотя демонстрация среднего пальца избранному подавляющим большинством голосов президенту может быть неприличной, кивок подбородком в сторону презренных левых критиков был бы уместным сигналом.

В феврале сообщалось, что у президента США Дональда Трампа появился синяк на ладони из-за частых рукопожатий.

Ранее Белый дом объяснил синяки у Трампа.

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