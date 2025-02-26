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У Трампа появился синяк на ладони

NBC: в Белом доме объяснили синяк на ладони Трампа частыми рукопожатиями
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Chip Somodevilla/Staff/Getty Images

У президента США Дональда Трампа появился синяк на ладони из-за частых рукопожатий. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«У президента Трампа синяки на руке, потому что он постоянно работает и каждый день обменивается рукопожатиями почти непрерывно», — заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт.

Сейчас политику 78 лет. Фотография большого желтого пятна на тыльной его стороне ладони появилась после встречи Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме.

В последний раз Трамп и президент РФ Владимир Путин обменивались рукопожатиями на саммите G20 в Осаке 28 июня 2019 года. Всего политики встречались шесть раз — все они пришлись на период с 2017 по 2019 годы.

19 февраля Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом, но встречу нужно подготовить.

Ранее госсекретарь США оценил перспективы встречи Путина и Трампа.

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