Трамп вновь попытался скрыть синяк на руке

Президент США Дональд Трамп вновь попытался скрыть синяк на правой руке с помощью тонального крема. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что глава Белого дома 13 ноября подписал указ о предоставлении финансовой помощи детям из приемных семей. На мероприятии Трамп появился с плотным слоем косметики на руке.

В этот же день утром, когда президент США подписывал законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, тональный крем на руке отсутствовал, отмечает агентство.

В сентябре в сети появились фотографии Трампа с официального приема у короля Великобритании Карла III, на которых видно, что пятно на руке американского лидера замазано тональным кремом.

В июле стало известно, что Трамп прошел медицинский осмотр после того, как СМИ обратили внимание на синяк на его руке. В Белом доме заявили, что у президента США обнаружили хроническую венозную недостаточность, однако он чувствует себя «отлично». Гематомы, которые замечают у американского лидера с начала года, там объяснили постоянными рукопожатиями и побочными эффектами аспирина, который Трамп принимает в рамках «стандартной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

