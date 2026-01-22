Размер шрифта
В Польше назвали поведение Трампа «шоу» и «цирком»

Терликовский: медийно-политический цирк Трампа становится скучнее
Jonathan Ernst/Reuters

Поведение президента США Дональда Трампа напоминает шоу, в котором он меняет свое мнение «каждый час», а сюжетные повороты «происходят чаще, чем во многих фильмах». Однако со временем «медийно-политический цирк» главы Белого дома становится все более скучным. Об этом написал философ и журналист Томаш Терликовский в статье для польского издания Wiadomosci.

«Чем дольше продолжается это зрелище, этот медийно-политический цирк (с вполне реальными геополитическими последствиями), тем скучнее он становится. Почему? Потому что диапазон действий и маневров Дональда Трампа мучительно ограничен. Он может играть одну из двух ролей: хорошего Трампа или плохого Трампа», — пишет издание.

По словам Терликовского, к какой-либо позиции Трампа «не стоит привыкать», потому что он может поменять позицию «через несколько часов, а максимум через несколько дней». Поэтому политикам стоит помнить о том, что «шоу Трампа должно продолжаться», написал автор. Однако всегда есть надежда на то, что Трамп «переключится на что-то другое» и «сосредоточит свое внимание на других регионах мира», отметил он.

22 января Трамп сообщил о том, что достиг договоренности с генсеком НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над Гренландией. Также Трамп заявил, что сейчас идут «переговоры о деталях», и соглашение якобы подразумевает «полный доступ» США к Гренландии, без «временных ограничений».

Ранее Трамп пригрозил Европе ответными мерами в случае продажи облигаций США.

