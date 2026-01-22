Зеленский прибыл в Швейцарию

Reuters: Зеленский прилетел в Швейцарию для переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Швейцарию. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник.

«Президент прибыл в 11:30 по местному времени», — сказали журналистам.

21 января американский президент на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заявил, что встретится с Зеленским. Позднее пресс-пул американского лидера уточнил, что переговоры состоятся в четверг, 22 января.

По информации портала Axios, двустороннюю встречу планируется провести накануне визита в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Американская сторона уведомила команду Зеленского о планах направить своих представителей в Россию, следует из материала.

Ранее Уиткофф подтвердил, что вылетает в Москву вечером 22 января.