Уиткофф заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Уиткофф сообщил, что урегулирование на Украине свелось к одному вопросу
Значительного прогресса удалось достигнуть в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Его слова передает Reuters.

«Мы достигли значительного прогресса по Украине», — сказал американский чиновник.

По его мнению, пришло время завершить конфликт. Уиткофф выразил уверенность, что участники переговорного процесса «с этим справятся». Он добавил, что урегулирование свелось к одному вопросу.

Также спецпосланник рассказал, что на Украине может появиться беспошлинная зона. Как он отметил, создание такой зоны в корне изменило бы ситуацию.

20 января специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел встречу со Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Переговоры прошли в павильоне США в швейцарском Давосе. Спецпосланник хозяина Белого дома назвал встречу позитивной.

На следующий день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе интервью для газеты «Известия» заявил, что глава государства Владимир Путин планирует провести переговоры со Стивеном Уиткоффом. Ожидается, что встреча состоится 22 января.

Ранее Трамп уклонился от личной встречи с Зеленским на форуме в Швейцарии.

