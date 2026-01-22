Размер шрифта
В Германии заявили о провале попыток изолировать Россию

Экс-посол Людекинг: Европе необходимо наладить диалог с Россией
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Изоляция России провалилась, а санкции против нее оказались переоцененными. Теперь же Европе следует наладить дипломатические отношения и возобновить с Москвой прямой диалог. Об этом в статье для Berliner Zeitung написал бывший посол Германии в Бельгии и постоянный представитель ФРГ при ОБСЕ Рюдигер Людекинг.

«Изоляция России провалилась. Санкции переоценены, и даже использование замороженных активов не изменит этого. Россия остается крупным, богатым ресурсами соседом ЕС. Доклад Хармеля 1967 года по-прежнему актуален: помимо сдерживания, необходимы диалог, сотрудничество и разрядка. Изолированная Россия была бы опасной — особенно если бы ее еще больше загнали в объятия Китая», — написал он.

Экс-дипломат добавил, что «мира без компромиссов не будет», поэтому Европе «следует наладить дипломатические отношения» и возобновить прямой диалог с Россией «с прагматичным подходом и четкими стимулами».

Людекинг отметил, что Европе также «следует избегать прямого вмешательства в войну с Россией», так как это «крайне рискованно». По его словам, Европе не стоит продвигать идеи о передаче ПВО на запад Украины или о предоставлении Киеву гарантий безопасности от НАТО, так как «Украина не ведет опосредованную войну за Европу».

В конце 2025-начале 2026 года сразу несколько европейских политиков рассказали о желании возобновить диалог с Россией. Сначала в декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе будет полезно возобновить диалог с Россией.

В январе канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду на то, что у ЕС получится «достичь баланса» в отношениях с Москвой. Премьер Италии Джорджа Мелони также заявила, что Европе «пора начать переговоры с Россией». Однако премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подчеркнул, что ЕС слишком поздно захотели начать разговаривать с Москвой.

Ранее политический обозреватель объяснил, почему в ЕС заговорили о диалоге с Россией.

