Экономист Робертс допустил, что ЕС хочет использовать диалог с РФ в своих целях

Политики в Европейском союзе (ЕС) начали все чаще говорить о необходимости возобновить диалог с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works рассказал американский экономист, политический обозреватель Пол Крейг Робертс.

Он обратил внимание на недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который выразил надежду на восстановление отношений Берлина и Москвы.

«Вы же видите, как канцлер Германии и еще один член ЕС говорят: «Эй, нам нужно помириться с Россией и начать с ней диалог». Но возможно, это просто уловка, чтобы помешать [президенту США Дональду] Трампу отобрать Гренландию у США», — сказал эксперт.

При этом он не исключил, что европейские политики могут говорить всерьез. В таком случае это означает, что они осознали, «что их тоже будут использовать», подчеркнул Робертс. По его мнению, США могли умышленно рассорить государства — члены ЕС с Россией, чтобы те впали в еще большую зависимость от американцев.

15 января Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом». Он выразил надежду, что ЕС сможет достичь баланса в отношениях с Москвой.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что для Европы пришло время начать переговоры с Россией. В декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что для ЕС может стать полезным возобновление диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Лавров оценил слова лидеров ЕС о необходимости диалога с Россией.