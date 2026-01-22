Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Политический обозреватель объяснил, почему в ЕС заговорили о диалоге с Россией

Экономист Робертс допустил, что ЕС хочет использовать диалог с РФ в своих целях
Reuters

Политики в Европейском союзе (ЕС) начали все чаще говорить о необходимости возобновить диалог с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works рассказал американский экономист, политический обозреватель Пол Крейг Робертс.

Он обратил внимание на недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который выразил надежду на восстановление отношений Берлина и Москвы.

«Вы же видите, как канцлер Германии и еще один член ЕС говорят: «Эй, нам нужно помириться с Россией и начать с ней диалог». Но возможно, это просто уловка, чтобы помешать [президенту США Дональду] Трампу отобрать Гренландию у США», — сказал эксперт.

При этом он не исключил, что европейские политики могут говорить всерьез. В таком случае это означает, что они осознали, «что их тоже будут использовать», подчеркнул Робертс. По его мнению, США могли умышленно рассорить государства — члены ЕС с Россией, чтобы те впали в еще большую зависимость от американцев.

15 января Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом». Он выразил надежду, что ЕС сможет достичь баланса в отношениях с Москвой.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что для Европы пришло время начать переговоры с Россией. В декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что для ЕС может стать полезным возобновление диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Лавров оценил слова лидеров ЕС о необходимости диалога с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27680881_rnd_1",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на нас?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+