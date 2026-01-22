Размер шрифта
Политолог объяснил, в каком случае «Совет мира» будет перспективным

Политолог Пинчук: Совет мира будет успешным только при равноправии участников
Denis Balibouse/Reuters

«Совет мира», учрежденный президентом США Дональдом Трампом, создается как зона американского превосходства, в частности — антикитайского. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

Он обратил внимание, что Вашингтон предложил Пекину войти в Совет с определенной задержкой, «что выглядело не как желание США видеть там китайцев, а просто как жест вежливости».

«Если Китай примет это предложение в союзе с Россией, и если при этом будет выработан механизм равноправного присутствия в этом союзе, а не просто поддержки Трампа как короля мира, то перспективы у этой организации есть», — считает Пинчук.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Президент РФ Владимир Путин позднее заявил, что Москва примет решение о вступлении в этот совет после изучения документов.

Ранее в России объяснили, зачем вступать в создаваемый Трампом «Совет мира».

