Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Трампом по вопросу Гренландии

Песков: позиция Путина по Гренландии не станет основанием для встречи с Трампом
Maxim Shemetov/Reuters

Позиция президента России Владимира Путина по Гренландии не является основанием для проведения в скором времени встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистки о том, является ли позиция российского лидера по Гренландии основанием для проведения двусторонней встречи.

«Не вижу связи между двумя темами. Хочу напомнить слова Путина: все, что касается Гренландии, — не наша тема», — подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, российской стороне необходимо заниматься специальной военной операцией (СВО), а также решать демографические вопросы и повышать уровень развития отечественной электроники.

22 января Трамп заявил о достижении договоренности по Гренландии с генсеком НАТО Рютте. По словам американского президента, он провел продуктивную встречу, в рамках которой была сформирована основа будущего соглашения по острову и всего Арктического региона.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно подчеркивал, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность США.

Ранее Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии жестко и как к колонии.

