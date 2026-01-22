Риторика Трампа по поводу Гренландии вызвала тревогу у его союзников

Некоторые советники президента США Дональда Трампа в частном порядке выражают обеспокоенность его жесткими заявлениями о Гренландии, считая, что они осложняют переговоры с Данией. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание со ссылкой на представителя американской администрации, в последние дни чиновники обсуждали возможные компромиссные варианты. Среди них — предложения, которые могли бы предоставить США доступ к минеральным ресурсам острова и участкам для размещения военных баз.

По данным WSJ, обеспокоенность ситуацией также выразили внешние союзники Белого дома. Это произошло после резкого падения фондовых рынков, которое последовало за угрозами Трампа ввести торговые пошлины из-за спора вокруг Гренландии.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что не намерен применять силу для установления контроля над островом. Он также сообщил, что ранее анонсированные тарифы против европейских стран, поддерживающих Гренландию, не будут введены с 1 февраля.

Однако, по данным издания, эти заявления не успокоили европейских партнеров США. Трамп вновь подтвердил стремление получить контроль над Гренландией и повторил критику Европы, в том числе в вопросах миграционной политики.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

