В Госдуме объяснили, почему Трамп так заинтересован Гренландией

Американский президент Дональд Трамп хочет получить Гренландию бесплатно, несмотря на ее реальную стоимость в сотни миллионов долларов, из-за перспектив острова. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Александр Толмачев, отметив, что США оттуда смогут контролировать Север.

«Гренландия стоит несколько сотен миллионов долларов, но США не прочь получить ее даром. Отсюда давление на Европу и туманные намеки, что может быть, если Дания и ее соседи не пойдут американцам навстречу. Стоимость складывается не только из сумм схожих исторических сделок и того, что Гренландия представляет собой сегодня. На сегодня это просто огромный, пустынный остров, где ото льда свободна довольно небольшая полоса прибрежной земли. Два миллиона квадратных километров площади, 57 тысяч человек населения, примерно 39 миллионов тонн залежей редкоземельных металлов и всего 800 километров до Северного полюса. Для американцев важнее то, чем Гренландия может стать в перспективе. Это и место добычи необходимых им ресурсов, и удобная позиция, откуда они хотели бы контролировать глобальный Север, и прирост территорией. Цена сделки за Гренландию — это сумма, в которую США оценивают так называемое современное международное право», — сказал он.

22 января Трамп заявил о достижении договоренности по Гренландии с генсеком НАТО Рютте. По словам американского президента, он провел продуктивную встречу, в рамках которой была сформирована основа будущего соглашения по острову и всего Арктического региона.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность США.

В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения американских войск на остров.

Ранее Путин сравнил цены за Аляску и Гренландию.