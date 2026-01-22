Британский журнал опубликовал обложку с голым Трампом, скачущим на гренландском медведе

Британский журнал The Economist опубликовал обложку с голым президентом США Дональдом Трампом, скачущим на белом медведе, — одном из символов Гренландии.

«Кризис в Гренландии дает уроки для всех стран. Друзья Америки должны готовиться к миру, в котором они одни, а НАТО больше нет», — говорится в статье.

Авторы также обращают внимание, что европейцы ожидали резкой критики стремления Трампа заполучить Гренландию, но в итоге Давосе американский лидер смог многих убедить помириться с ним. Он потребовал «права, титула и собственности» на Гренландию, но отказался от введения пошлин в отношении европейских стран, исключил применение военной силы, а позже приветствовал новую «рамочную программу» и возможное соглашение.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения США на остров.

21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, «если не сказать жестоко».

Ранее в ЕС не поверили словам Трампа об отмене пошлин из-за Гренландии.