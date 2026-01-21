Размер шрифта
В Германии предрекли раскол Европы из-за «Совета мира»

Политолог Рар: в Евросоюзе произойдет раскол из-за Совета мира
Matt Dunham/AP

Немецкий политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» предсказал раскол в Европейском союзе (ЕС) из-за «Совета мира», учрежденного президентом США Дональдом Трампом. По его словам, многие южные страны ЕС вскоре поймут, что им выгоднее работать с Россией, Китаем и Соединенными Штатами, а остальные, такие как Германия и Великобритания, попытаются сплотить вокруг себя северные государства.

«Нынешний Давос может войти в историю как начало конца прежней Организации Объединенных Наций. Дональд Трамп предлагает миру некую новую «Ялту 2.0» — создание клуба главных мировых держав для укрепления будущего мирового порядка», — отметил Рар.

В Европе при этом боятся, что новый орган просто «размоет» старый прозападный миропорядок, «основанный на правилах», добавил он.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

21 января газета Financial Times (FT) сообщила со ссылкой на источник, что большинство стран Евросоюза отклонили приглашение США войти в состав «Совета мира», опасаясь, что новый орган оттеснит на второй план ООН как форум для урегулирования глобальных конфликтов.

Ранее Белый дом сообщил о готовности 35 мировых лидеров войти в «Совет мира».

