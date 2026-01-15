Размер шрифта
Военный эксперт объяснил, почему Европа не создаст аналог «Орешника»

Военэксперт Леонков: у ЕС нет технической возможности создать аналог «Орешника»
Европа не сможет создать свой аналог российской ракетной системы «Орешник», поскольку у нее нет достаточных технических возможностей для этого. Так военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал «Газете.Ru» соответствующее заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

«Не создадут. Дело в том, что в Европе никаких технологий по созданию этого управляемого гиперзвука нет. Все было на академическом уровне у некоторых научно-исследовательских институтов. Этих специалистов, скорее всего, уже американцы забрали себе», — подчеркнул эксперт.

Леонков отметил, что в этой связи заявление Макрона следует считать политическим и популистским, поскольку за такими словами ничего не стоит.

Европа, напомнил военный эксперт, получает технологии от США. К примеру, Германия еще при бывшем канцлере Олафе Шольце заключила контракт с США на размещение на своей территории ракет средней дальности.

«Так что можно говорить, что Европа получит технологию, но не свою, европейскую, а американскую, это более вероятно», — подытожил аналитик.

15 января Макрон заявил о том, что Европа и Франция должны обзавестись оружием, аналогичным российскому комплексу с гиперзвуковой ракетой «Орешник».

Ранее в России рассказали о бессилии Запада перед «Орешником». 

