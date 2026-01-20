Размер шрифта
Стало известно об опасениях Германии, связанных с «Советом мира» по Газе

FT: в кабмине Германии боятся, что «Совет мира» уничтожит международное право
Правительство Германии опасается, что «Совет мира» по сектору Газа окончательно уничтожит международное право. Об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как сказал неназванный представитель кабинета министров ФРГ, предложенный американцами «Совет мира» может оказаться «последним гвоздем, заколоченным в крышку гроба международного права». Он уточнил, что речь идет о международном праве в том виде, в каком оно известно сейчас.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по сектору Газа. Всего принять участие в работе органа были приглашены более 60 мировых лидеров, в том числе президент РФ Владимир Путин.

Как рассказал заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Вершинин, Москва внимательно рассмотрит инициативу Вашингтона о создании «Совета мира» и приглашение принять участие в его работе. Руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, рассказал о планах РФ организовать контакты с США для уточнения деталей инициативы.

Ранее в РФ назвали астрономическим взнос для вступления в «Совет мира».

