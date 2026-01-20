Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Евросоюз пригрозил США силовым ответом из-за Гренландии

Politico: ЕС будет убеждать США, что может ответить силой из-за Гренландии
Global Look Press

Евросоюз в рамках ответа на притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию поручили представителям стран-членов на разных уровнях связаться с американскими коллегами, чтобы донести до них, что со стороны Европы на это может последовать «силовой» ответ. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на одного из дипломатов.

«Все государства-члены теперь получили предписание связаться с американскими коллегами и ясно дать понять, что (приобретение Гренландии — ред.) будет совершенно неприемлемым», — приводит издание слова источника.

По словам дипломата, ожидаются министерские встречи в Давосе и Вашингтоне по этому вопросу. Кроме того, он отметил, что все европейские послы связываются с представителями конгресса США и со всеми, кого они знают в движении MAGA ( Make America Great — движение, созданное Трампом — прим.ред.), чтобы попытаться донести до них мысль о том, что ЕС ответит силой, если они продолжат свои действия в отношении Гренландии.

До этого глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов заявил, что если Трамп отдаст приказ американским военным вторгнуться в Гренландию, «это будет война, и мы будем воевать друг против друга». Он отметил, что Копенгаген отдает себе отчет, что США имеют преимущество с военной точки зрения, однако, несмотря на это, попытки захватить остров все равно обернутся для США катастрофой.

Ранее Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27662233_rnd_6",
    "video_id": "record::3756d504-04ab-42f2-850f-8bdc7230ed67"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+