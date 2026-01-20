Евросоюз пригрозил США силовым ответом из-за Гренландии

Евросоюз в рамках ответа на притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию поручили представителям стран-членов на разных уровнях связаться с американскими коллегами, чтобы донести до них, что со стороны Европы на это может последовать «силовой» ответ. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на одного из дипломатов.

«Все государства-члены теперь получили предписание связаться с американскими коллегами и ясно дать понять, что (приобретение Гренландии — ред.) будет совершенно неприемлемым», — приводит издание слова источника.

По словам дипломата, ожидаются министерские встречи в Давосе и Вашингтоне по этому вопросу. Кроме того, он отметил, что все европейские послы связываются с представителями конгресса США и со всеми, кого они знают в движении MAGA ( Make America Great — движение, созданное Трампом — прим.ред.), чтобы попытаться донести до них мысль о том, что ЕС ответит силой, если они продолжат свои действия в отношении Гренландии.

До этого глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов заявил, что если Трамп отдаст приказ американским военным вторгнуться в Гренландию, «это будет война, и мы будем воевать друг против друга». Он отметил, что Копенгаген отдает себе отчет, что США имеют преимущество с военной точки зрения, однако, несмотря на это, попытки захватить остров все равно обернутся для США катастрофой.

Ранее Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».