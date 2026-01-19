Эксперт оценил внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии

Политолог Кузьмин: в ФРГ осознали, что напрасно отправили солдат в Гренландию

Политолог Иван Кузьмин в интервью газете «Взгляд» прокомментировал внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии. По его мнению, в Германии быстро осознали, что никакая символическая миссия не смогла бы умерить аппетиты президента США Дональда Трампа.

«Вместо этого в Германии, похоже, задумываются над тем, чтобы дать ответ на экономическом фронте, где ФРГ вместе с партнерами по ЕС имеет более значимый вес, чем в военной плоскости», — допустил эксперт.

Как бы то ни было, главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал серьезный PR-ущерб для властей и вооруженных сил. Политики ФРГ показали, что в условиях обострения отношений с США они не способны найти грамотных решений, резюмировал Кузьмин.

Несколько дней назад на остров по приглашению Дании прибыли 15 военнослужащих сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота бундесвера в рамках разведывательной миссии НАТО. Они участвовали в учениях и изучали потенциальные возможности для будущей подготовки и развертывания войск.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

После этого издание Das Bild написало, что находящиеся в Гренландии немецкие военные получили неожиданный приказ вернуться домой. Хотя солдаты должны были остаться на острове дольше, чем планировалось. Утром они без объяснений, «тайно» и «молниеносно» покинули остров.

