В Канаде напомнили о пятой статье Устава НАТО на фоне планов США по Гренландии

Премьер-министр Канады Марк Карни в связи с обострением ситуации вокруг Гренландии заявил о приверженности своей страны пятой статье Устава НАТО, касающейся коллективной обороны. Его слова передает ТАСС.

Глава канадского правительства 16 января провел с журналистами встречу по итогам состоявшихся в Пекине переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. В том числе его попросили прокомментировать притязания США на Гренландию.

«Решение о будущем Гренландии должны принимать Гренландия и Королевство Дания», — сказал Карни.

В то же время он обратил внимание, что Канада и Дания остаются союзниками по НАТО. Партнерство двух стран до сих пор в силе, подчеркнул премьер-министр.

«За нами сохраняются обязательства в рамках статей второй и пятой Устава НАТО, и мы остаемся полностью им привержены», — добавил глава кабинета министров.

Гренландия в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления, но по-прежнему остается частью Дании. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его страна должна присоединить остров.

5 января текущего года американский лидер сообщил о планах установить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность США. В датском министерстве обороны предупредили, что нанесут ответный удар в случае вторжения на остров.

В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин назвал серьезным желание своего американского коллеги присоединить Гренландию к США.

Ранее в США пригрозили пошлинами странам, выступающим против их притязаний на Гренландию.