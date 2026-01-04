Размер шрифта
Посла Украины вызовут в МИД Чехии из-за конфликта вокруг финансирования ВСУ

Глава МИД Чехии Мацинка вызовет посла Украины из-за критики Окамуры
Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Чехии Петр Мацинка (на фото) вызовет посла Украины Василия Зварича в связи с его критическими высказываниями в адрес спикера палаты депутатов чешского парламента Томио Окамуры. Об этом сообщает информационное агентство ČTK.

Инцидент связан с комментариями Зварича к новогоднему обращению Окамуры. По информации агентства, глава МИД Чехии планирует обсудить с украинским послом возникшую ситуацию. Других подробностей, в том числе когда именно Зварич прибудет для объяснений в МИД, не сообщается.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал Зварича в конфликте с Окамурой. Сибига заявил, что посол был «абсолютно прав», когда отвечал на высказывание спикера Палаты депутатов Чехии о ненадобности финансирования Киева.

В новогоднем обращении Окамура выступил против финансирования ВСУ и понадеялся, что Чехия «выйдет из брюссельского поезда», который «движется к Третьей мировой войне». Он подчеркнул, что выгоду от конфликта на Украине получают западные фирмы и правительства, а также «украинские воры», приближенные к «хунте Зеленского», которые «устанавливают себе унитазы из золота».

Посол Украины в Чехии Василий Зварич в ответ назвал слова Окамуры «оскорбительными» и «полными ненависти», а также понадеялся, что органы государственной власти и чешское гражданское общество дадут «надлежащую оценку» заявлениям политика.

Ранее оппозиция Чехии потребовала отставки Окамуры из-за высказываний об Украине.

