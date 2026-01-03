Размер шрифта
Новости политики

Глава МИД Чехии осудил украинского посла за нападки на парламентария

Марцинка: публичные оценки чешского парламентария от украинского посла неуместны
Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка назвал неуместным то, что посол Украины Василий Зварич публично оценил заявления спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры, выступившего против финансирования Украины. Об этом сообщает агентство ЧТК.

«Я считаю неуместным, что посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных должностных лиц Чешской республики. Если у какой-либо дипломатической миссии есть оговорки или вопросы, для этого существуют стандартные дипломатические каналы. Однако чешская политика — это дело чешских граждан и их демократически избранных представителей», — подчеркнул он.

В новогоднем обращении спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура выступил против финансирования страной ВСУ и понадеялся, что страна «выйдет из брюссельского поезда», который «движется к Третьей мировой войне». Он также подчеркнул, что выгоду от конфликта на Украине получают западные фирмы и правительства, а также «украинские воры», приближенные к «хунте Зеленского», которые «устанавливают себе унитазы из золота».

Посол Украины в Чехии Василий Зварич в ответ назвал слова Окамуры «оскорбительными» и «полными ненависти», а также понадеялся, что органы государственной власти и чешское гражданское общество дадут «надлежащую оценку» заявлениям политика.

Также оппозиционные партии Чехии начали подготовку процедуры голосования, чтобы сместить Окамуру со своего поста.

Ранее премьер Чехии заявил, что страна больше не будет финансировать Украину из госбюджета.

