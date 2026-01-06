Глава МИД Чехии обсудил с послом Украины конфликт вокруг финансирования ВСУ

Глава МИД Чехии Петр Мацинка встретился с послом Украины в Праге Василием Зваричем в связи с критикой в адрес спикера палаты депутатов чешского парламента Томио Окамуры. Об этом сообщил портал Novinky со ссылкой на дипведомство.

В статье уточнили, что встреча состоялась в понедельник, 5 января.

«Темой встречи, кроме прочего, стало отражение настроений части чешского общества. Встреча прошла в серьезной атмосфере», — приводятся в публикации слова Мацинки.

Отмечается, что 6 января дискуссия Мацинки по этому вопросу продолжится с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Ситуация связана с комментариями Зварича к новогоднему обращению Окамуры. В нем спикер палаты депутатов парламента Чехии выступил против финансирования украинской армии и понадеялся, что Чехия «выйдет из брюссельского поезда», который «движется к третьей мировой войне».

Посол Украины в Чехии Василий Зварич в ответ назвал слова Окамуры «оскорбительными» и «полными ненависти». Он считает, что эта личная позиция депутата «сформировалась под влиянием российской пропаганды». По словам посла, высказывание Окамуры «противоречит принципам демократического общества и ценностям, на которых основана Чешская Республика как неотъемлемая часть европейского сообщества».

Ранее глава МИД Украины поддержал посла в конфликте с чешским парламентарием.