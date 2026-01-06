Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Глава МИД Чехии обсудил с послом Украины конфликт вокруг финансирования ВСУ

Глава МИД Чехии встретился с послом Украины из-за критики Окамуры
Twitter

Глава МИД Чехии Петр Мацинка встретился с послом Украины в Праге Василием Зваричем в связи с критикой в адрес спикера палаты депутатов чешского парламента Томио Окамуры. Об этом сообщил портал Novinky со ссылкой на дипведомство.

В статье уточнили, что встреча состоялась в понедельник, 5 января.

«Темой встречи, кроме прочего, стало отражение настроений части чешского общества. Встреча прошла в серьезной атмосфере», — приводятся в публикации слова Мацинки.

Отмечается, что 6 января дискуссия Мацинки по этому вопросу продолжится с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Ситуация связана с комментариями Зварича к новогоднему обращению Окамуры. В нем спикер палаты депутатов парламента Чехии выступил против финансирования украинской армии и понадеялся, что Чехия «выйдет из брюссельского поезда», который «движется к третьей мировой войне».

Посол Украины в Чехии Василий Зварич в ответ назвал слова Окамуры «оскорбительными» и «полными ненависти». Он считает, что эта личная позиция депутата «сформировалась под влиянием российской пропаганды». По словам посла, высказывание Окамуры «противоречит принципам демократического общества и ценностям, на которых основана Чешская Республика как неотъемлемая часть европейского сообщества».

Ранее глава МИД Украины поддержал посла в конфликте с чешским парламентарием.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27567253_rnd_2",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
Банки блокируют перевод: почему так происходит и как этого избежать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+