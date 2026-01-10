Орбан назвал помощь Украине бездонной тратой денег

Орбан: отправлять деньги на Украину — все равно что бросать их в бездонную бочку

Финансовая поддержка Украины со стороны Запада не имеет смысла и лишь усугубляет проблемы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, Киев запросил у союзников около $800 млрд на восстановление страны в течение ближайших 10 лет, но не посчитал дополнительные расходы на безопасность.

Орбан добавил, что в связи с запросами украинской стороны руководство Евросоюза уведомило Будапешт о планах перехода на военную экономику, чтобы в дальнейшем поддерживать Киев.

«Но отправлять деньги на Украину — это все равно что бросать их в бездонную бочку, вызывая тем самым коррупцию», — считает венгерский премьер.

Он предположил, что рано или поздно Брюсселю придется посмотреть правде в глаза и согласиться, что Киев делает ЕС не сильнее, а слабее.

В декабре издание Politico писало, что к Венгрии, Словакии и Чехии, которые 19 декабря отказались выделять деньги на финансирование Украины, могут присоединиться и другие страны Евросоюза. Отмечается, что в ближайшие годы из-за дефицита бюджета Украине потребуется «гораздо больше» денег от Европы, и блоку будет «все сложнее» обеспечить потребности страны. Также Украине будет «непросто» получить еще один кредит, как только ее бюджет вновь опустеет.

