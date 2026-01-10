Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Орбан назвал помощь Украине бездонной тратой денег

Орбан: отправлять деньги на Украину — все равно что бросать их в бездонную бочку
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Финансовая поддержка Украины со стороны Запада не имеет смысла и лишь усугубляет проблемы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, Киев запросил у союзников около $800 млрд на восстановление страны в течение ближайших 10 лет, но не посчитал дополнительные расходы на безопасность.

Орбан добавил, что в связи с запросами украинской стороны руководство Евросоюза уведомило Будапешт о планах перехода на военную экономику, чтобы в дальнейшем поддерживать Киев.

«Но отправлять деньги на Украину — это все равно что бросать их в бездонную бочку, вызывая тем самым коррупцию», — считает венгерский премьер.

Он предположил, что рано или поздно Брюсселю придется посмотреть правде в глаза и согласиться, что Киев делает ЕС не сильнее, а слабее.

В декабре издание Politico писало, что к Венгрии, Словакии и Чехии, которые 19 декабря отказались выделять деньги на финансирование Украины, могут присоединиться и другие страны Евросоюза. Отмечается, что в ближайшие годы из-за дефицита бюджета Украине потребуется «гораздо больше» денег от Европы, и блоку будет «все сложнее» обеспечить потребности страны. Также Украине будет «непросто» получить еще один кредит, как только ее бюджет вновь опустеет.

Ранее Шмыгаль рассказал о помощи Запада Украине в 2025 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27591385_rnd_8",
    "video_id": "record::75fb9665-2601-45b8-8768-fa4ececa9ccd"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+