Политика

Орбан назвал ужасной запрошенную Украиной у ЕС сумму

Орбан: на запрошенную Украиной сумму Венгрия могла бы 40 лет платить пенсии
Bernadett Szabo/Reuters

На $800 миллиардов, которые Украина просит у Европейского союза (ЕС), Венгрия могла бы 40 лет платить пенсии своим гражданам и еще 60 лет помогать семьям. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Согласно расчетам, Венгрия на эти деньги 40 лет может выплачивать пенсии и 60 лет — поддерживать семьи. Это ужасная сумма. Тот, кто не привык к числам с множеством нулей, не может по-настоящему понять, насколько большая сумма отправится из Европы на финансирование Украины», — отметил Орбан.

Также венгерский премьер подчеркнул, что Киев часто не просто просит, а «требует» деньги от Евросоюза.

В конце декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что Украина нуждается примерно в 700–800 млрд в год, не уточнив, о какой валюте идет речь. 3 января украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Украине для восстановления и экономического роста нужно $800 на ближайшие 10 лет.

15 января Орбан написал в соцсети X о том, что Венгрия инициирует общенародную петицию, направленную против финансирования Украины.

Ранее Орбан высказался о решении конфликта США и Гренландии. 

