Уиткофф озвучил требования США к Ирану для дипломатического соглашения

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф озвучил требования Вашингтона к Ирану, которые «необходимо зафиксировать в дипломатическом соглашении, чтобы снять текущую напряженность». Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам Уиткоффа, соглашение должно затронуть четыре важных вопроса: уровень обогащения урана, сокращение ракетного арсенала, обращение с уже накопленным ядерным материалом и деятельность проиранских группировок на Ближнем Востоке.

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности удара Вооруженных сил США по Ирану, спецпредставитель выразил надежду, что все удастся решить дипломатическим путем. Он отметил, что тяжелое экономическое положение Исламской Республики может подтолкнуть Тегеран к компромиссу.

В заключении Уиткофф назвал протестующих «невероятно мужественными людьми» и выразил солидарность с ними.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия.

Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Это означает, что ВС США завершают подготовку к военным действиям против Тегерана.

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора выступили в пользу немедленной деэскалации напряженности вокруг Исламской республики и в регионе в целом.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН рассказал об обстановке в Иране.