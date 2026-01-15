Белый дом отреагировал на решение Европы отправить войска в Гренландию

Белый дом: решение Трампа по Гренландии не зависит от европейских войск

Планы Дональда Трампа по приобретению Гренландии для США не зависят от отправки европейских военных на остров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, трансляцию вела пресс-служба администрации Трампа.

Как заявила Левитт на брифинге в четверг, присутствие войск в Европе не влияет на процесс принятия решений президентом.

«Я не думаю, что присутствие войск в Европе как-либо влияет на процесс принятия решений президентом, равно как и на его планы по приобретению Гренландии», — сказала она.

Решение об усилении военного присутствия в Гренландии ранее объявили вооруженные силы Дании. Они заявили о тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизации тренировочной деятельности. К этой инициативе уже присоединились Швеция, Норвегия, Франция, Великобритания, Германия и Финляндия.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее в Госдуме усомнились, что 30 европейских солдат смогут защитить Гренландию от США.