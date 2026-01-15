В МИД РФ ответили Трампу на заявление о притязаниях России и Китая на Гренландию

Захарова: ни Россия, ни Китай не планируют захватывать Гренландию

Ни Россия, ни Китай никогда не заявляли об агрессивных планах по «захвату» Гренландии, стороны заинтересованы исключительно в развитии отношений с регионом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Ни Россия, ни Китай не заявляли ни о каких подобных планах. Нет никакой фактологической информации, которая могла бы хоть в чем-то подтвердить подобные обвинения», — сказала Захарова.

14 января президент США Дональд Трамп в своем посте на странице в соцсети Truth Social обратился к НАТО и Дании, с требованием «убрать» Россию и Китай от Гренландии.

Таким образом хозяин Белого дома отреагировал на материал портала Just the News, в котором приводятся данные отчета датской разведки о якобы имеющихся у РФ и КНР военных амбициях в отношении Гренландии.

5 января Трамп США заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее глава МИД Дании закурил сразу после переговоров по Гренландии.